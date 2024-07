Avellino: è il giorno dell'ultimo test nel ritiro di San Gregorio Magno Alle 17.30 l'allenamento congiunto con l'Atletico San Gregorio

Allenamento con il focus sulle palle inattive e, come accaduto alla vigilia dei primi due allenamenti congiunti, anche in apertura di settimana l'Avellino svilupperà la seduta lontano da occhi indiscreti, poi alle 17.30 sarà calcio d'inizio del terzo e ultimo test nel ritiro di San Gregorio Magno. Ieri la visita dei "Biancoverdi Insuper...Abili", seduta mattutina senza pubblico e stampa, nel pomeriggio, a porte aperte, i lupi affronteranno l'Atletico San Gregorio per un nuovo allenamento congiunto e al termine un componente dello staff tecnico e un calciatore saranno protagonisti in conferenza stampa. Si è aperta l'ultima fase della preparazione nel ritiro che porterà l'Avellino nel weekend al primo test al "Partenio-Lombardi". Sabato, a partire dalle 20, il club presenterà le nuove maglie e alle 21 disputerà l'amichevole con il Crotone per il secondo memorial "Sandro Criscitiello".

Priorità a un difensore e a un centrocampista

Sottotraccia prosegue il lavoro dei dirigenti in chiave mercato. Nelle scorse ore l'Avellino ha salutato Sonny D'Angelo, girato in prestito al Campobasso di Piero Braglia solo dopo il rinnovo contrattuale fino al 2026. In entrata ecco Damiano Cancellieri: triennale per l'esterno capitolino classe 2001 che ha salutato Perugia per giocarsi le proprie chance in Irpinia nella rotazione con Daniele Liotti, titolare per la fascia sinistra del 3-5-2. Nelle idee dello staff mancano un difensore (per Stefano Scognamillo c'è il muro del Catanzaro), un centrocampista e l'ulteriore cambio per la coppia Patierno-Gori in attacco.