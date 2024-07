L'Avellino saluta D'Amico: ecco la modalità di trasferimento e dove giocherà Il siciliano ha vissuto solo la prima parte dell'ultima stagione in biancoverde

Felice D'Amico saluta definitivamente l'US Avellino. Il club biancoverde ha annunciato la cessione dell'attaccante al Team Altamura, neopromosso in Serie C e avversario dei lupi nel girone C 2024/2025. Uscita a titolo definitivo per il siciliano che in biancoverde ha vissuto solo la prima parte della scorsa stagione (diventò fuori lista nel corso del girone d'andata per consentire l'ingresso di Federico Casarini) per poi essere ceduto al Fiorenzuola nella sessione invernale.

Il comunicato ufficiale del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Team Altamura il calciatore Felice D’Amico. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912