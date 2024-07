Avellino, Toscano subito in campo: primo allenamento, ora testa alla Juve Stabia L'ex centrocampista della Casertana agli ordini del tecnico Pazienza

Primo allenamento al Partenio per Marco Toscano: l’ex centrocampista della Casertana nel primo pomeriggio è arrivato ad Avellino per mettersi subito a disposizione di mister Pazienza. Toscano ha firmato un contratto triennale.

Cresciuto nelle giovanili del Palermo, in carriera ha indossato le maglie di Siracusa, Trapani, Entella, Virtus Francavilla, Gubbio e Casertana con 210 presenze, divise tra B e C e 6 gol.

I lupi si sono ritrovati oggi dopo due giorni di riposo e hanno messo nel mirino la Juve Stabia, avversario nel primo impegno ufficiale della stagione, il turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa in programma domenica 4 agosto alle 20.45 al Partenio.

Mercato, le trattative

Intanto l’Avellino insiste col Venezia per avere Daishawn Redan. Perinetti avrebbe trovato l'accordo con i lagunari che ha accettato di pagare parte dell'ingaggio ma ora c'è da convincere il giocatore che preferirebbe giocarsi le sue chance in serie B o all’estero. Il nome caldo per la difesa resta quello di Danilo Quaranta dell’Ascoli. Intanto è ufficiale il trasferimento in prestito alla Cavese del centrocampista Salvatore Pezzella. Oggi pomeriggio alle 15 è partita la prevendita in vista del match con la Juve Stabia. E’ possibile acquistare i biglietti della gara presso la biglietteria del Partenio e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2.