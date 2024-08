L'Avellino fa sognare: batte la Juve Stabia 3-1 e si regala l'Udinese in Coppa Tribuzzi è stato decisivo: sua la doppietta per il 3-1 finale

Una notte magica, una notte da veri lupi. L'Avellino batte nettamente la Juve Stabia, squadra di B, e si regala la sfida di Coppa Italia il 9 agosto sul campo dell'Udinese. Entusiasmo e gioia sugli spalti del "Partenio-Lombardi" con oltre 5mila spettatori, curva Sud stracolma. Tribuzzi l'eroe della serata con una doppietta, ma bene ancvhe il portiere Iannarilli.

Pronti via e l'Avellino passa con il diagonale di Tribuzzi, dopo appena due minuti. La Juve Stabia replica con Romeo ma Iannarilli si fa trovare pronto. Al 22' il pari delle vespe che arriva dopo una bella verticalizzazione sulla destra e il colpo di testa di Piscopo. La Juve Stabia si fa preferire nel palleggio ma l'Avellino prima dell'intervallo rimette la testa avanti con Frascatore.

Ad inizio ripresa la Juve Stabia sfiora due volte il pareggio ma Iannarilli è bravo ad opporsi. Vespe che premono Avellino che prova di tanto in tanto con le ripartenze. E In una di queste al 65' i lupi trovano il 3-1 ancora con Tribuzzi, grande protagonista del derby, nell'azione ci mette lo zampino Russo che non era stato utilizzato in avvio mentre Pazienza aveva preferito puntare sulla coppia Patierno-Gori.. La reazione delle vespe trova ancora Iannarilli pronto a dire di no ad Artistico. Negli ultimi dieci minuti la Juve Stabia non ha più la forza di spingere e l'Avellino porta a casa il match sfiorando anche il poker. Finisce 3-1 per i lupi che venerdì 9 agosto faranno visita all'Udinese alla Dacia Arena.