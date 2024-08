L'arbitro di Udinese-Avellino: la curiosità verso il match di Coppa Italia È la vigilia della gara valida per il trentaduesimo di finale al Bluenergy Stadium

La gara Udinese-Avellino, valida come trentaduesimo di finale della Coppa Italia e in programma domani (ore 18.30) al Bluenergy Stadium, sarà diretta da Gabriele Scatena della sezione di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Lombardo della sezione di Cinisello Balsamo e Ivan Catallo della sezione di Frosinone, con Alberto Poli della sezione di Verona quarto ufficiale, Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia VAR e Salvatore Longo della sezione di Paola AVAR. Sono quattro i precedenti per i lupi con Scatena. L'Avellino non ha mai perso: 3 vittorie e un pareggio. L'ultimo precedente è il 6-1 con il Picerno del 30 marzo scorso. Scatena ha diretto il primo match degli irpini nella ripartenza in D dopo l'esclusione dal campionato di Serie B nel 2018.

I precedenti

Ladispoli-Avellino 1-4 (16/9/2018, Serie D - Girone G)

Avellino - Aprilia 2-0 (27/3/2019, Serie D - Girone G)

Latina - Avellino 0-0 (22/2/2022, Serie C - Girone C)

Avellino - Picerno 6-1 (30/3/2024, Serie C - Girone C)

