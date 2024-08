L'arbitro di Avellino-Pontedera: le designazioni della Coppa Italia di Serie C Sabato (ore 21) la sfida al "Partenio-Lombardi" per i lupi verso l'esordio in campionato

La gara Avellino - Pontedera, valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C e in programma sabato (ore 21) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Domenico Mirabella della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Daniele De Chirico della sezione di Molfetta e Vincenzo Andreano della sezione di Foggia con Antonio Liotta della sezione di Castellamare di Stabia quarto ufficiale. Non ci sono precedenti per l'Avellino con Mirabella direttore di gara, mentre sono tre le gare del Pontedera arbitrate dal fischietto partenopeo: una vittoria (Reggiana - Pontedera 0-1 del primo novembre 2022, secondo turno della Coppa Italia di Serie C), un pareggio (Pontedera - Gubbio 1-1 del 23 aprile 2023, girone B di Serie C) e una sconfitta (Pontedera - Mantova 1-3 del 21 agosto 2021, primo turno della Coppa Italia di Serie C).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Coppa Italia

Secondo Turno Eliminatorio

Arezzo - Ascoli: Di Loreto

Atalanta U23 - LR Vicenza: Djurdjevic

Avellino - Pontedera: Mirabella

Benevento - Potenza: Restaldo

Caldiero Terme - Trento: Di Mario

Casertana - Giugliano: Di Cicco

Catania - Crotone: Iannello

Giana Erminio - Virtus Entella: Andreano

Lumezzane - Rimini: Esposito

Novara - Milan Futuro: Diop

Padova - Feralpisalò: Gandino

Picerno - Team Altamura: Colaninno

Pineto - Perugia: Aldi

Pro Patria - Pro Vercelli: Mbei

Torres - Albinoleffe: De Angeli

Trapani - Monopoli: Mucera