Avellino-Pontedera 6-4: tabellino e voti dei lupi Russo e Italeng, poi i rigori al "Partenio-Lombardi" nel secondo turno della Coppa Italia Serie C

L'errore di non aver chiudere la gara nella fase successiva al gol di Russo, protagonista nella prova di squadra biancoverde: l'Avellino batte il Pontedera solo dopo i calci di rigore nel secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Alla rete del partenopeo ha risposto Italeng per l'1-1 che ha determinato i supplementari, vissuti dai toscani in dieci per l'espulsione di Cerretti, e i penalty chiusi da Gori per il 6-4 finale. Decisivo il fiorentino sul match-point garantito dal'errore di Sala per il Pontedera nella serie di rigori.

Il tabellino

Serie C - Coppa Italia

Secondo Turno Eliminatorio

Avellino - Pontedera 6-4 dcr

Marcatori: 5' st Russo (A), 30' st Italeng (P)

Avellino (3-5-2): Marson 6,5; Cancellotti 5,5, Benedetti 5 (1' pts Rigione sv), Frascatore 6; Tribuzzi 6 (41' st Gori 6), Sounas 6 (22' st Rocca 6), Palmiero 6 (34' st Toscano 6), D'Ausilio 6,5, Liotti 6 (34' st Cancellieri 6); Russo 7, Patierno 5,5 (22' st Vano 5,5). All. Pazienza 6. A disp. Iannarilli, Guarnieri, Pizzella, Armellino, Arzillo, Llano, Sannipoli, De Cristofaro, Fusco

Pontedera (3-5-2): Calvani; Cerretti, Espeche (1' pts Martinelli), Guidi; Perretta, Sala, Ladinetti, Pietra (8' st Ianesi), Ambrosini (13' pts Sarpa); Italeng (11' sts Corona), Ragatzu (9' pts Pretato). All. Agostini. A disp. Tantalocchi, Vivoli, Gagliardi, Maggini, Van Ransbeeck, Salvadori

Arbitro: Mirabella

Ammoniti: Sala (P), Pazienza (A), Toscano (A), Sarpa (P), Cancellotti (A), Corona (P)

Espulso: al 6' pts Cerretti (P)