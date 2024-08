Avellino: il dato finale della campagna abbonamenti 2024/2025 Domani Picerno-Avellino con 639 tifosi biancoverdi al "Curcio": settore ospiti sold-out

Sono 5088 le tessere di abbonamento sottoscritte dai tifosi dell'Avellino per la stagione regolare di Serie C 2024/2025. Superata quota cinquemila nell'ultimo giorno a disposizione dei supporter per acquistare il ticket annuale. "Grazie a tutti i nostri tifosi. - si legge nella didascalia legata alla foto pubblicata dall'Unione Sportiva Avellino per sottolineare il dato finale degli abbonamenti sui canali ufficiali social - Il nostro stadio sarà una bolgia. Tutti insieme verso un unico obiettivo". Nella giornata di ieri si è registrato il sold-out per il settore ospiti dello stadio "Donato Curcio". La tifoseria biancoverde ha polverizzato i 639 biglietti a disposizione per la gara Picerno-Avellino, in programma domani (ore 18) e presentata in mattinata da Michele Pazienza in conferenza stampa.