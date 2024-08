Applausi ironici e Avellino contestato: Pazienza e Patierno i più beccati Ripresa della preparazione al "Partenio-Lombardi" dopo l'esordio choc con il Picerno

Allenamento a porte aperte per la ripartenza dopo il debutto choc in campionato, il 4-1 subito a Picerno, e i calciatori dell'Avellino hanno ricevuto applausi ironici da parte dei tifosi presenti allo stadio "Partenio-Lombardi". Con il passare dei minuti il clima è diventato più teso con Michele Pazienza e Cosimo Patierno tra i più beccati con Giorgio Perinetti. Nei fatti, i supporter ritengono tutti responsabili per la prova oltremodo negativa offerta al "Curcio", ma le operazioni di mercato, le scelte per il primo match e la decisione di puntare sull'attaccante di Bitonto dal primo minuto all'esordio, nonostante una condizione fisica limitata dal problema al ginocchio, con cui il pugliese ha chiuso la scorsa stagione e riaperto il nuovo campionato, sono gli aspetti principali nel mirino dell'ambiente. Patierno ha anche reagito per pochi secondi alla contestazione dei tifosi rispondendo alla tribuna prima di essere ripreso dai compagni di squadra che stavano posizionando una porta a centrocampo per l'allenamento pomeridiano.