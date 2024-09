Avellino: le novità dall'elenco dei convocati per la sfida con il Giugliano È la vigilia del match tra i lupi e i tigrotti al "Partenio-Lombardi"

Michele Pazienza ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida che vedrà l'Avellino affrontare il Giugliano al "Partenio-Lombardi" domani sera (ore 20.45). Assenti Alessio Tribuzzi e Marco Toscano per le lesioni muscolari (retto femorale destro per l'esterno, retto femorale sinistro per il centrocampista). Tra i convocati c'è Daniel Sannipoli. Numero 56 scelto da Patrick Enrici per l'avventura in biancoverde: il difensore è a disposizione di Pazienza.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 3 Cancellieri, 5 Rigione, 21 Armellino, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti

Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 7 D’Ausilio, 8 Rocca, 23 Sannipoli, 24 Sounas, 51 Arzillo

Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 91 Vano