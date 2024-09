Avellino-Giugliano: le probabili formazioni, lupi già chiamati alla svolta Alle 20.45 sfida al "Partenio-Lombardi" tra i biancoverdi e i gialloblu

Cresce l'attesa per il derby Avellino-Giugliano e i lupi si giocheranno tanto nella sfida in programma con calcio d'inizio alle 20.45 al “Partenio-Lombardi”. I biancoverdi sono chiamati a una risposta immediata dopo l'esordio choc a Picerno con il 4-1 subito che ha determinato l'allarme nell'obiettivo stagionale. La sessione estiva di calciomercato si è chiusa con il rebus legato alla fascia destra. Il club irpino aveva raggiunto l'accordo per Orlando Viteritti e puntava alla cessione di Daniel Sannipoli, prima confermato e poi di nuovo in uscita nelle idee dei lupi. Il capitolino non ha accettato la soluzione Monopoli e ora appare in ballottaggio con Manuel Llano per l'ultima casella nella lista dei calciatori che le società di Serie C dovranno presentare (limite fissato per venerdì prossimo).

Rebus fascia destra per i lupi

Modulo 3-5-2 per l'Avellino, privo degli infortunati Alessio Tribuzzi e Marco Toscano, con Antony Iannarilli tra i pali e il ritorno di Marco Armellino centrale difensivo con Tommaso Cancellotti e Paolo Frascatore terzi. A centrocampo il regista sarà Luca Palmiero con Dimitrios Sounas e Michele D'Ausilio nei ruoli di mezzala. Sulla corsia mancina ci sarà Daniele Liotti, mentre su quella destra occhio alla posizione di Antonio De Cristofaro. In attacco Gabriele Gori sarà titolare con uno tra Raffaele Russo e Daishawn Redan. Panchina per Cosimo Patierno, non al top della condizione, e per Patrick Enrici, arrivato nei giorni scorsi in Irpinia. Il Giugliano dovrebbe rispondere con il 4-3-3 con Flavio Ciuferri, Moussadja Njambe e Giuseppe D'Agostino in attacco.