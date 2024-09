Avellino-Giugliano 1-1, Bertotto: "Il gruppo è arrabbiato per non aver vinto" Il commento del tecnico gialloblu nel post-gara del "Partenio-Lombardi"

"Avevo chiesto alla squadra di giocare a viso aperto e ci voleva questo carattere per venirne fuori". Così Valerio Bertotto ha commentato il pari tra il suo Giugliano e l'Avellino (1-1): "Mi fa molto piacere vedere un gruppo arrabbiato per non aver vinto, per non aver trovato la forza per vincerla. Abbiamo trovato diverse situazioni per fare ancora di più. La considero una vittoria per come è stata affrontata la gara. Nelle difficoltà vedo una squadra che sa lottare. Mi rende orgoglioso questa prova e questo carattere"

"Sull'Avellino non cambio idea: è una squadra forte"

Il futuro? Non pensiamo a cose che non dobbiamo pensare. Dobbiamo lavorare con serenità, lavorare con questo piacere per stupire e stupirci. I risultati sono la logica conseguenza del lavoro svolto in settimana. Padula? Giocava nella Primavera e si trova ora a misurarsi contro una realtà pesante per la categoria. Ha fatto una buonissima partita. Ha lottato contro giocatori di esperienza. L’inserimento dei nuovi? Procede bene e cerchiamo di portarli tutti alla condizione utile. Per quanto mi riguarda il livello di prestazione è in crescita. L’Avellino? La squadra è forte e nei vari settori può fare la differenza. Non sta a me giudicare, qualche difficoltà può emergere. Auguro a Michele (Pazienza, ndr) di trovare la quadra".