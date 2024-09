Avellino-Giugliano 1-1, Sounas: "Dobbiamo essere forti e trovare la soluzione" Il centrocampista: "C'è grande responsabiltà e dobbiamo uscire da questo momento tutti insieme"

"Sicuramente abbiamo iniziato bene nel match avendo la chance del vantaggio. Potevo fare di più nell’occasione che ho avuto nel primo tempo. Dobbiamo solo abbassare la testa e lavorare: l’unica soluzione è vincere subito". Così Dimitrios Sounas ha commentato la prestazione dell'Avellino contro il Giugliano (1-1): "Vogliamo dare quanto prima gioia ai nostri tifosi, davvero splendidi. Sicuramente c’è grande responsabilità. Bisogna essere forti a livello caratteriale per trovare la soluzione. I ragazzi lavorano tanto con lo staff per uscire da questa situazione. L’unica strada è lavorare. Siamo una squadra e tutti devono dare di più. Non mi sento chiamato a fare la giocata per far vincere la squadra. L’individualità è importante, ma il gruppo ancora di più. Non credo che sia il sistema di gioco a complicare tutto. Il rischio di subire il contropiede è normale, ma bisogna essere più concentrati e responsabili. Ci vuole grande carattere per giocare qui".