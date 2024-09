Avellino: addio a Enzo Battista, fu preparatore dei portieri e tecnico dei lupi In panchina da allenatore biancoverde tra le gestioni Papadopulo e Boniek nella stagione 1994/1995

Il calcio irpino piange la scomparsa di Vincenzo Battista, in carriera prima portiere, poi preparatore dei portieri dell'Unione Sportiva Avellino e anche tecnico dei biancoverdi nella stagione 1994/1995, nella gara valida per la trentaduesima e terzultima giornata del campionato di Serie C (girone B) tra Giuseppe Papadopulo e Zbigniew Boniek nell'anno della promozione in Serie B (Pontedera-Avellino 0-2). Battista guidò i lupi anche nel big match di quella stagione regolare, Avellino-Reggina 0-1, in sostituzione di Papadopulo, espulso nel precedente turno di campionato. Battista ha allenato i portieri dell'Avellino negli anni '90 per poi entrare nello staff di Papadopulo nelle avventure successive come a Lecce e con la Fidelis Andria. Tornato in Irpinia ha diretto altri club della provincia nel calcio minore.

