Avellino-Cerignola 0-0, Raffaele: "Bella prova, peccato per le chance create" Le parole del tecnico dei pugliesi dopo la prova al "Partenio-Lombardi"

"Abbiamo fatto una prestazione importante creando almeno 7 palle gol e chiudendo bene sull'Avellino". Giuseppe Raffaele si è espresso così al termine di Avellino-Cerignola 0-0: "Siamo solo alla terza giornata, oggi l’Avellino è in difficoltà per la classifica, ma se lo lasci giocare è altamente competitivo per la categoria. - ha spiegato il tecnico dei pugliesi - Abbiamo proposto belle combinazioni in fase offensiva che andavano però completate. Le ombinazioni vengono provate e provate in allenamento e che potevamo chiuderle con cattiveria. Ci siamo proposti qui per puntare ai tre punti contro una squadra che ne aveva bisogno. Abbiamo espresso mentalità anche nella fase in cui ci dovevamo abbassare. Parigini? Ci dovrà dare tanto, è un po’ in ritardo di condizione, ma ha le qualità per darci tantissimo. Ho inserito Bianchini in mezzo al campo, Capomaggio è stato schierato in un ruolo, quello di centrale difensivo, che ha già fatto nella scorsa stagione. Nelle rotazioni ci siamo. Possiamo contare su tutti anche nelle fasi di emergenza”: