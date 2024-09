Turris-Avellino: ecco quanti biglietti sono a disposizione dei tifosi irpini La modalità di acquisto per i tagliandi del settore ospiti del "Liguori"

Dopo quanto definito dall'ONMS e dal GOS, dalle 10.30 saranno in vendita i biglietti per la sfida Turris-Avellino, in programma martedì (ore 20.45). I residenti in Irpinia potranno acquistare solo i tagliandi per il settore ospiti e solo in possesso della fidelity card. Sono 500 i biglietti a disposizione dei supporter biancoverdi. Non è prevista la vendita online dei ticket.

Il comunicato ufficiale del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Turris – Avellino che verrà disputata martedì 24 settembre 2024 alle ore 20.45, partirà domani mattina alle ore 10.30 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Amerigo Liguori” per un totale di 500 biglietti. I ticket avranno un prezzo di € 15,00 più diritti di prevendita e saranno acquistabili esclusivamente dai possessori di fidelity card attraverso i punti vendita del circuito Etes. Non è prevista vendita online. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di lunedì 23 settembre 2024. I residenti in provincia di Avellino potranno acquistare esclusivamente i biglietti per il settore ospiti".