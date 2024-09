Avellino-Latina, Pazienza: "Messo in imbarazzo la nostra gente, ora rialziamoci" Il tecnico del Lupi: "Non è il momento di cercare colpevoli, superiamo le difficoltà con il lavoro"

"Siamo consapevoli di essere in una situazione di disagio. Abbiamo perso credibilità nei confronti della nostra gente e della stessa proprietà ma sappiamo che dobbiamo venirne fuori soltanto con il lavoro". Lo ha detto Michele Pazienza, allenatore dell'Avellino, presentando in conferenza stampa la sfida di domani sera contro il Latina in programma al "Partenio-Lombardi". "Io parto dal presupposto di essere convinto di non allenare un gruppo di ragazzi poco intelligenti. Siamo consapevoli di aver fatto qualcosa che ha messo in imbarazzo la nostra gente e la nostra proprietà. Non voglio difendere nessuno, ma durante la settimana di lavoro viene fatto presente ad ognuno di loro ciò che si può fare meglio. Anche il fatto di essere contratti negli ultimi venti metri, va analizzato. Ma dobbiamo immaginare anche qualcosa di alternativo. La decisione di lavorare a porte chiuse è dettata dal fatto di lavorare con più serenità, non che ci fossero disordini o pressioni particolari ma abbiamo cercato di eliminare qualsiasi tipo di distrazione. Abbiamo provato e cercato degli accorgimenti per arrivare davanti alla porta. Ora nella gara di domani vedremo quale tipo di soluzione potremo adottare".

Pazienza è apparso ben consapevole della difficoltà e della delicatezza del momento. "Io sono l'allenatore e mi prendo le mie responsabilità. Oggi andare a cercare colpevoli comporterebbe solo uno spreco di energie, significherebbe spostare l'attenzione su qualcosa che non ci darebbe molto. Poi a tempo debito, se bisognerà individuare qualcosa in particolare, lo farà la proprietà con i dirigenti".

Il tecnico dei Lupi ha spiegato che, nonostante martedì ci sarà un'altra partita (derby in trasferta contro la Turris) "non ci sarà tunr-over perché dobbiamo vivere la gara di domani al massimo". Dall'infermeria, però, l'unica buona notizia è legata al recupero di Rigione "Sta meglio, è riuscito ad allenarsi e probabilmente lo avremo a disposizione", ha detto Pazienza che poi ha fatto il punto sugli altri infortunati. "Patierno non recupera, Tribuzzi uguale e lo stesso Toscano. Per Patierno il problema al ginocchio sembra stia migliorando in maniera notevole, il ragazzo ha iniziato a lavorare, a correre ma siamo ancora lontani dal rientro. Tribuzzi anche, ci vorranno almeno una decina di giorni. Dovrà fare esami di controllo ma anche lui è in fase di recupero".

La sfida contro il Latina non sarà semplice. "E' una squadra che esprime un buon calcio, conosciamo bene l'allenatore, ha sempre provato a giocare anche dal basso. Ha giocatori che possono garantirgli quel tipo di gioco. Dobbiamo porre molta attenzione a questi giocatori che hanno gamba e nelle ripartenze potrebbero essere micidiali. Dobbiamo cercare di portare più uomini in area di rigore. Nella gara precedente abbiamo creato qualcosa in più ma è ancora poco. Probabilmente in altri momenti, con una sola azione, riuscivamo a portare il risultato a casa. Ora ci occorre molto di più".

Pazienza ed il suo vice, tra l'altro, non saranno in panchina per squalifica. "Rapacioli sarà lui a guidare la squadra, cercheremo di dare oggi più indicazioni possibili. E poi avremo bisogno di allenatori in campo".