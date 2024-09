Avellino in silenzio: niente post-gara, Pazienza e dirigenti in bilico Segnale di nuove riflessioni in corso per la proprietà biancoverde

"L'U.S. Avellino 1912 comunica che osserverà silenzio stampa fino a nuova comunicazione": il club irpino ha reso noto in pochi minuti la scelta di non rilasciare dichiarazioni nella sala stampa del "Partenio-Lombardi" al termine di Avellino-Latina. Seconda sconfitta in campionato per i biancoverdi dopo tre pareggi di fila: lupi senza vittorie dopo cinque turni del girone C di Serie C e la posizione di Michele Pazienza è, inevitabilmente, di nuovo in bilico. Cambio modulo che non ha sortito gli effetti sperati e altra prestazione sottotono per l'Avellino che si ritrova con soli 3 punti per il penultimo posto della classifica con il Team Altamura, vincente in trasferta sul Taranto, fanalino di coda con 2 punti.

In aggiornamento