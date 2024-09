Ecco come riparte l'Avellino con Biancolino in panchina Assenze verso Torre del Greco, ma anche jolly dalle scelte estive e l'esonero deciso

Seduta di rifinitura perché è la vigilia di Turris-Avellino e i lupi ripartiranno con Raffaele Biancolino in panchina. La proprietà biancoverde punta forte sul "Pitone" e sul lavoro svolto dal settore giovanile che nella passata stagione ha centrato la promozione in Primavera 2 e la formazione under, guidata dal partenopeo, ha ottenuto quattro punti nelle prime due giornate.

Risultati sempre decisivi, ma la prospettiva è diversa

Domani sera la Turris al "Liguori", domenica sera il Foggia al "Partenio-Lombardi": ecco il primo step nella gestione di Biancolino, da non leggere come semplice passaggio verso un nuovo tecnico. Saranno inevitabilmente i risultati a definire percorsi e cicli, ma la famiglia D'Agostino riparte senza immaginare qualcosa di diverso dalla prossima settimana. Biancolino sta definendo la sua idea di Avellino e occhio alla rosa che può uscire con novità immediate.

Cionek jolly da fuori lista

Nell'1-0 Latina al "Partenio-Lombardi" i biancoverdi hanno perso Raffaele Russo, espulso nella ripresa, e Michele Rocca, per infortunio nel primo tempo. Anche verso Torre del Greco appare scontata l'assenza di Cosimo Patierno, Alessio Tribuzzi e Marco Toscano. Con l'esonero di staff tecnico e dirigenziale si riapre il discorso fuori lista: c'è Thiago Cionek da jolly per la difesa e per la rosa irpina, al pari di Daniel Sannipoli per la mediana dopo l'altalena vissuta nel finale della sessione estiva.

La rosa dell'Avellino

Portieri

Iannarilli (2026), Marson (2026), Guarnieri (2025)

Difensori

Cancellotti (2025), Rigione (2026), Liotti (2025), Frascatore (2026), Benedetti (2025), Cancellieri (2027), Enrici (2027)

Centrocampisti

Armellino (2025), De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2025, opzione 2026), Rocca (2026), Llano (2025),Tribuzzi (2027), Sounas (2028), Toscano (2027)

Attaccanti

Russo (2026), Patierno (2026), Gori (2026), Vano (2025 con opzione di rinnovo), Redan (2028)

Fuori lista: Cionek (2025), Sannipoli (2026), Aya (2025)

In prestito: Pane (2026) al Team Altamura, Mulè (2026) al Pescara, D'Angelo (2026) al Campobasso, Pezzella (2026) alla Cavese, Maisto (2026) al Gubbio