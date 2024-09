Avellino: crisi di risultati, non di passione. Il settore ospiti è sold-out Indicazioni per la tifoseria non organizzata da parte del club alla vigilia della gara con la Turris

L'Avellino non ha ancora centrato la prima vittoria in campionato, è penultimo in compagnia del Team Altamura, vive una fase di transizione con l'esonero di Michele Pazienza e di Giorgio Perinetti con i relativi collaboratori, ma la crisi è solo di risultati. Si conferma la passione dei tifosi biancoverdi con il dato del settore ospiti del "Liguori" per la sfida Turris-Avellino, in programma domani sera (ore 20.45). Polverizzati i biglietti a disposizione dei supporter irpini: tutto esaurito per il settore da cui la tifoseria seguirà la prima gara dei lupi con Raffaele Biancolino allenatore. "La tifoseria non organizzata, per evitare problematiche relative ai parcheggi, deve uscire al casello Torre del Greco entro le ore 19": indicazione da parte dell'Unione Sportiva Avellino alla vigilia del match con la Turris.