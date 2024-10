Avellino tra continuità di formazione e i jolly a disposizione: la prospettiva Margine di scelta per quanto ci siano ancora assenze per infortuni e squalifica

Dalla prima vittoria in campionato all'obiettivo della continuità in casa Avellino con un big match all'orizzonte. Anche il calendario della Serie C ha certificato i fari puntati sullo "Scida" per la gara tra il Crotone e i lupi, in programma lunedì sera (ore 20.30). Raffaele Biancolino ripartirà dalle certezze degli ultimi due turni, ma con qualche jolly a disposizione. Rientra Raffaele Russo dopo lo stop di due giornate causato dal rosso diretto rimediato contro il Latina e Marco Armellino era già in panchina nel match contro il Foggia. Il tecnico avrà, quindi, margine di scelta in più rispetto all'avvio della sua gestione nonostante la conferma di alcune assenze come quelle di Michele Rocca e Marco Toscano per infortunio che si legano alla squalifica di un turno per Tommaso Cancellotti. Alessio Tribuzzi punta allo sprint verso lunedì: l'ex Crotone non è stato ancora impiegato in campionato a causa dell'infortunio muscolare rimediato contro il Pontedera in Coppa Italia di Serie C.

Quota 7 in classifica per i lupi e i pitagorici

Nel frattempo anche per il Crotone sarà gara chiave. I pitagorici hanno conquistato un solo punto nelle ultime tre gare e sono a quota 7 in classifica come l'Avellino: "È evidente che ci manca qualcosa per essere una grande squadra. Stiamo crescendo e ci vuole del tempo. - ha spiegato il capitano del Crotone, Guido Gomez, ai canali ufficiali del club - Dobbiamo pensare a lavorare. C'è mancato qualcosa dopo essere andati in vantaggio. Il campionato è lungo, è appena iniziato. Molte squadre importanti hanno fatto fatica. Dobbiamo pensare partita dopo partita. L'Avellino? Affronteremo una squadra che è una delle più forti considerando le rose dei tre gironi. Viene da un momento positivo e noi dobbiamo riprenderci quanto perso. Dovremo prepararla in maniera perfetta. I miei gol? Sono orgoglioso di questi numeri, contento di averli fatti soprattutto con questa maglia perché sono al mio terzo anno qui e ho aumentato notevolmente questi dati, però il mio obiettivo è farne ancora di più e che portino risultati al Crotone".