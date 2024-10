Avellino: continuità e alcuni jolly, lo scenario verso la gara con la Casertana Si valutano altre soluzioni e in difesa ci sono profili utili sia da esterno che da centrale

Nuove opportunità garantite dalle certezze, ma è presumibile la continuità nelle scelte, almeno dal primo minuto, da parte di Raffaele Biancolino verso la sfida con la Casertana, in programma domenica (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi". L'Avellino ha ripreso la preparazione gestendo alcuni calciatori, in particolar modo Thiago Cionek e Cosimo Patierno, in attesa dei recuperi di Marco Toscano, Michele Rocca e Marco Armellino.

Difesa: unico dubbio sulla fascia destra

Si ripartirà dal 4-3-1-2 con Antony Iannarilli tra i pali e il ballottaggio tra Tommaso Cancellotti e Cionek con il primo favorito per la fascia destra. Salvo novità dalla preparazione a porte chiuse è tutto definito per gli altri tre spot con Michele Rigione e Patrick Enrici centrali e Paolo Frascatore terzino sinistro.

Più soluzioni, ma ripartenza dal 4-3-1-2

A centrocampo Luca Palmiero sarà il regista con Antonio De Cristofaro e Dimitrios Sounas in mediana e Michele D'Ausilio alle spalle di Cosimo Patierno e Gabriele Gori. Nei minuti finali del match vinto a Crotone è emersa la soluzione del doppio trequartista, c'è anche la possibilità di una mediana a 2 per una linea a 3 dietro un'unica punta, a riprova di un Avellino camaleontico nelle idee del Pitone, ma contro la Casertana è naturale restart da ciò che ha garantito stabilità e bellezza dopo tanti dubbi. Raffaele Russo e Alessio Tribuzzi saranno pronti dalla panchina.