Verso Avellino-Casertana, Biancolino: "Spero di avere difficoltà nelle scelte" Domani (ore 19.30) la sfida tra i lupi e i falchetti al "Partenio-Lombardi"

"Siamo reduci da una vittoria importante, abbiamo lavorato con il sorriso e con più forza nelle nostre giocate in campo". Raffaele Biancolino si è espresso così alla vigilia di Avellino-Casertana, in programma domani (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi" per la nona giornata di campionato: "Un piano B? Sicuramente stiamo valutando diverse situazioni. Andremo a valutare di gara in gara la migliore soluzione. C'è un piano B, ma anche un piano C. Vogliamo andare avanti con i nostri principi, ma pensando a diverse occasioni che la rosa propone".

"Patierno? Valuteremo giorno dopo giorno"

"Redan? Sta migliorando, ma questa considerazione vale per tutti. Ho a disposizione una rosa di qualità. Redan sta crescendo e siamo chiamati a rafforzare i nostri principi. Cionek o Cancellotti? Spero di avere sempre la difficoltà nelle scelte, chi non gioca è scontento. Patierno? Valuteremo di giorno in giorno. Si vede poco in campo, ma uno di quelli che lavora tanto. La Casertana? Mi aspetto un atteggiamento deciso da parte di un gruppo che è reduce da un ko. Tutte le squadre arriveranno al Partenio con l'obiettivo di fare risultato perché affrontano l'Avellino e noi siamo chiamati a dimostrare il nostro valore con tanta fame. Armellino sta lavorando a parte, a breve credo che rientrerà in gruppo come Rocca e Toscano. Si formerà la squadra al completo. Il ruolo di Tribuzzi? Lo troverà da solo. La qualità determinerà il modulo. Non credo che ci sia un sistema utile e unico. Tutti possono giocare, Tribuzzi ha bisogno di fare minutaggio".