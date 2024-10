Avellino-Casertana 5-0, tabellino e voti dei lupi, D'Ausilio da quarto assist L'ex Cerignola "sembra un giocatore in più": così Biancolino nel post-gara

Prova clamorosa per D'Ausilio con quattro assist sui quattro gol dell'Avellino nel 5-0 sulla Casertana: alle doppiette di Patierno e Sounas si aggiunge l'autorete di Mancini favorita dalla giocata di De Cristofaro. Numeri strepitosi per D'Ausilio nel ruolo di trequartista e nuove certezze nella gestione Biancolino da 10 punti in 4 gare. "Sembra un giocatore in più": ha affermato il Pitone per sottolineare la prestazione super dell'ex Cerignola.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Nona Giornata

Avellino - Casertana 5-0

Marcatori: 5' pt, 38' st Patierno, 22' pt, 4' st Sounas, 47' pt aut. Mancini

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 6,5; Cancellotti 7, Rigione 7, Enrici 7, Frascatore 7 (28' st Liotti 6,5); De Cristofaro 7,5, Palmiero 6,5 (9' st Mutanda 6), Sounas 8 (40' st Arzillo sv); D'Ausilio 9; Patierno 8 (40' st Gori sv), Russo 7 (29' st Redan 6). All. Biancolino 8. A disp. Marson, Tribuzzi, Cionek, Benedetti, De Michele, Solaro, Campanile, Llano, Vano

Casertana (4-2-3-1): Zanellati; Mancini (1' st Paglino), Kontek, Bacchetti, Falasca; Damian (15' st Collodel), Bianchi (1' st Gatti); Carretta (39' st Deli), Proia, Bakayoko; Asencio (1' st Iuliano). All. Iori. A disp. Pareiko, Vilardi, Fabbri, Satriano, Matese, Di Giovanni, Rocca

Arbitro: Vogliacco

Ammoniti: Palmiero (A), Carretta (C), De Cristofaro (A), Deli (C)

Recupero: 3' pt, 4' st