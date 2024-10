Avellino: nuovi jolly dalla mediana, le ultime Domenica (ore 15) la gara contro la Juventus Next Gen al "La Marmora - Pozzo" di Biella

Anche il secondo e ultimo allenamento a porte aperte ha confermato la prospettiva per Marco Toscano. Il centrocampista dell'Avellino vola verso la convocazione. L'ultima era stata quella per l'esordio in campionato con 28 minuti di impiego. Da lì solo tribuna e recupero fisico dalla distrazione al retto femorale sinistro che ha determinato l'indisponibilità per ben 8 turni. Si profila il ritorno nell'elenco dei convocati per Toscano e occhio allo sprint per Michele Rocca che ha alternato parte del lavoro in gruppo con quello personalizzato. Solo corsa a bordocampo, invece, per Marco Armellino, costretto ancora ai box, di fatto, verso la trasferta di Biella. Domenica i lupi saranno ospiti della Juventus Next Gen, ultima in classifica con il Taranto. In Piemonte l'Avellino sarà seguita sugli spalti da almeno 400 tifosi: ecco il numero dei biglietti venduti per il settore ospiti del "La Marmora - Pozzo". La Curva Sud ha deciso di non vivere la trasferta di Biella in segno di protesta contro le squadre B.