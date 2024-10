Foggia-Catania: incasso devoluto alle famiglie dei tre giovanissimi tifosi Iniziativa del club rossonero che ringrazia la società etnea per aver rinunciato alla propria quota

Il Calcio Foggia è in lutto per la morte dei tre giovanissimi tifosi e ha annunciato una serie di iniziative legate al prossimo match casalingo, la gara contro il Catania, in programma domenica (ore 15) allo "Zaccheria". "L’intero incasso dei tagliandi venduti, al netto dei costi, verrà devoluto alle famiglie coinvolte nel tragico incidente stradale occorso al rientro dalla gara Potenza-Foggia del 13 ottobre ultimo scorso. - si legge nella nota diffusa dal club rossonero - Non verrà concesso alcun tipo di accredito, a tal fine si ringrazia anticipatamente tutti coloro i quali aderiranno a tale iniziativa. L’ingresso in campo delle squadre avverà con 3 minuti di ritardo, in memoria dei 3 ragazzi scomparsi, questo per simboleggiare un momento di raccoglimento dedicato ad ognuna delle vittime. Successivamente verrà svolto il minuto di silenzio e la squadra rossonera indosserà il lutto al braccio. Infine verranno deposti dei fiori sotto il settore Curva Nord Franco Mancini, luogo occupato come consuetudine dai giovani scomparsi. A questi prezzi andrà aggiunto il prezzo di € 0.50 come tassa di transazione che non verrà incassata dal circuito Vivaticket ma imposta dal vigente sistema bancario. A tal proposito si ringrazia Vivaticket per aver rinunciato ai diritti di prevendita e alle relative commissioni, partecipando attivamente a tale iniziativa. Inoltre si ringrazia la societa Catania FC per la rinuncia della propria quota parte dell’incasso prevista da regolamento. Gli abbonati avranno diritto ad accedere regolarmente all’impianto sportivo. Tuttavia chiunque vorrà dare un contributo alle famiglie colpite dal grave lutto, potrà effettuare la sua donazione attraverso il seguente conto dedicato". Ulteriori dettagli sul sito ufficiael del Calcio Foggia 1920.