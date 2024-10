Juventus Next Gen - Avellino: le formazioni ufficiali, una novità tra i lupi La sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie C (girone C)

Il ritorno di Gori dal primo minuto in coppia con Patierno in attacco contro la Juventus Next Gen: l'Avellino affronterà la squadra B bianconera al "Pozzo - La Marmora" di Biella per la gara della decima giornata del campionato di Serie C (girone C). Prosegue la staffetta tra il fiorentino e Russo che parte dalla panchina: tutte conferme per gli altri dieci ruoli del 4-3-1-2.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Decima Giornata

Juventus Next Gen - Avellino

Juventus NG (4-3-2-1): Daffara; Comenencia, Poli, Pedro Felipe, Mulazzi; Faticanti, Owusu, Macca; Afena-Gyan, Papadopoulos; Guerra. All. Montero. A disp. Radu, Mancini, Anghelè, Amaradio, Da Graca, Palumbo, Citi, Gil Puche, Perotti, Turco, Pagnucco, Peeters, Semedo

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Patierno, Gori. All. Biancolino. A disp. Marson, Russo, Redan, Tribuzzi, Cionek, Benedetti, De Michele, Arzillo, Solaro, Mutanda, Campanile, Llano, Vano, Liotti

Arbitro: Pezzopane