Juventus Next Gen - Avellino 0-3, Mutanda: "Un sogno. Ecco chi è il mio idolo" Il commento post-gara da parte del centrocampista, autore del terzo gol biancoverde

"Sono molto contento per il mio gol. Sto iniziando a giocare con la prima squadra e dedico la rete ai miei amici, alla mia famiglia e a Dio". Così Noah Mutanda per il commento di Juventus Next Gen - Avellino 0-3: "Non mi aspettavo questo percorso veloce, ma ci speravo. È un sogno. - ha spiegato il centrocampista biancoverde - Non me l'aspettavo perché mi immaginavo ancora in Primavera, di giocare con la formazione under in questa stagione, ma sono grato per questa evoluzione. Il mister mi dice di restare concentrato ed è la verità. Il mio idolo? Valverde del Real Madrid. Mi rivedo in lui e voglio essere come lui".