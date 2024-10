L'arbitro di Trapani-Avellino: ha già diretto i lupi nell'esordio ufficiale La designazione per la gara della dodicesima giornata del campionato di Serie C (girone C)

La gara Trapani-Avellino, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma mercoledì (ore 20.45) allo stadio "Provinciale" di Erice, sarà diretta da Roberto Lovison della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Spataro della sezione di Rossano e Alessandro Rastelli della sezione di Ostia Lido con Enrico Gemelli della sezione di Messina quarto ufficiale.

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta ai supplementari

Sono tre i precedenti con Lovison per l'Avellino: l'ultimo in stagione, nell'esordio ufficiale, il 3-1 biancoverde sulla Juve Stabia nel turno preliminare della Coppa Italia. C'è poi il pari (0-0) nello scorso campionato con il Foggia del 17 settembre 2023 (nella foto) e l'1-0 Lucchese al "Partenio-Lombardi" in Coppa Italia di Serie C.