Gori e Patierno: l'Avellino vince a Trapani (1-2). È la sesta vittoria di fila Il fiorentino al 43', il rigore conquistato e trasformato dalla punta di Bitonto al 60', poi Lescano

L'Avellino vince anche al "Provinciale" di Erice. I lupi battono il Trapani con il risultato di 2-1: Gori al 43', Patierno al 60' con un rigore conquistato e trasformato dalla punta di Bitonto, nel finale Lescano accorcia le distanze al minuto 87, ma con gli irpini in controllo anche nei secondi finali. Sesta vittoria di fila per l'Avellino: 19 punti su 21 nella gestione Biancolino con 22 gol realizzati e 2 subiti. I biancoverdi si portano a -3 dalla capolista Benevento, impegnata domani sera (ore 20.45) con il Crotone allo "Scida".

Primo tempo

Diverse novità tra i lupi dal primo minuto: c'è Marson tra i pali (influenza per Iannarilli), a centrocampo torna Armellino al posto di Palmiero, in attacco c'è Gori con Patierno e Russo è il trequartista al posto dell'infortunato D'Ausilio. Al 3' subito Avellino con Gori chiuso da Seculin. Al 9' ci prova il Trapani: colpo di testa di Lescano di poco a lato. Al 16' ancora siciliani con Bifulco in ripartenza: chiude De Cristofaro con Marson. Al 20' splendida conclusione di Karic a volo sul cross di Benedetti: palla di poco a lato. Un minuto dopo l'Avellino sfiora il vantaggio con Russo che non trova lo specchio nell'uno contro uno con Seculin. Al 34' Carriero sfodera una gran conclusione, Marson gira tutto in angolo. Al 38' Celiento va a segno, ma c'è la segnalazione di fuorigioco che salva i lupi dall'errore nella lettura difensiva. Al 43' Avellino in vantaggio: calcio d'angolo battuto da Liotti, entrato al posto dell'infortunato Frascatore (problema muscolare), Rigione ci prova, Seculin chiude, Gori va di tap-in per l'1-0. Nell'esultanza del toscano si apre un parapiglia che porta all'espulsione di Llano dalla panchina e all'ammonizione per Aronica (1-0 all'intervallo).

Secondo tempo

Al 51' Karic non trova lo specchio dopo l'errore di Liotti. Al 56' Biancolino inserisce Rocca per Gori. Due minuti dopo Patierno conquista il calcio di rigore: fallo di Seculin, in allungo il contatto sulla punta di Bitonto che va a segno dagli undici metri con l'aiuto del palo (0-2). Evoluzione del modulo lungo la sfida: ammonito Patierno al 32' della ripresa e sostituito da Redan con Tribuzzi al posto di Sounas. Il match scorre senza sussulti fino al minuto 87 con il gol del Trapani: Udoh per Lescano: stop e conclusione in girata della punta e Marson battuto (1-2). Quattro minuti di recupero e poi il triplice fischio: 2-1 per l'Avellino con la sesta vittoria di fila dei lupi.