Addio alla signora Maria: storica tifosa dell'Avellino e sarta della Curva Sud L'omaggio della tifoseria biancoverde per Maria Nazzaro, scomparsa nelle scorse ore

"Con ago e filo hai cucito la passione di un'intera tifoseria. Riposa in pace signora Maria": così la Curva Sud Avellino ha ricordato Maria Nazzaro, storica tifosa biancoverde, scomparsa lunedì all'età di 80 anni, sempre presente allo stadio “Partenio-Lombardi” con il suo abbonamento in tribuna Montevergine. La signora Maria ha seguito tutta l'evoluzione del club irpino nei vari decenni di calcio dal Piazza d'Armi al "Partenio-Lombardi" ed è stata la sarta della Curva Sud: numerose le bandiere del lupo cucite come lo striscione "Avellino" (in foto) esposto per diversi anni dalla tifoseria organizzata alla ringhiera del settore. Il ricordo dei supporter e di diversi appassionati in queste ore sui social e in città: tantissimi messaggi di cordoglio e di abbraccio alla famiglia.