Potenza-Avellino: settore ospiti già sold-out Cresce l'attesa per il match del "Viviani", in programma domenica (ore 12.30)

La sconfitta casalinga contro il Taranto non ha condizionato l'idea dei tifosi che seguiranno con numeri importanti l'Avellino anche nella trasferta di Potenza. Il settore ospiti del "Viviani" è già sold-out: poche ore di prevendita e 500 biglietti polverizzati dalla tifoseria biancoverde, ma occhio anche all'acquisto di altri tagliandi per la tribuna laterale in virtù dell'assenza dell'obbligo di fidelity card per gli irpini. È presumibile, quindi, un numero che vada oltre la quota riferita al settore ospiti. L'orario delle 12.30 e la distanza minima rispetto ad altre trasferte in programma garantirà, di fatto, un nuovo esodo per i supporter dell'Avellino.

Sfida da ex per il ds del Potenza Enzo De Vito

Prosegue la preparazione dei lupi verso la sfida contro i lucani. Sarà gara da ex per il direttore sportivo Enzo De Vito, in due avventure ds dell'Avellino, la prima con la promozione in B nel 2013 e le salvezze in Cadetteria fino al 2018 con diversi calciatori protagonisti successivamente in campo nazionale e internazionale, la seconda meno fortunata da febbraio 2022 a maggio 2023.