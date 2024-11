Potenza-Avellino 0-0, Rocca: "Pagata la frenesia nella ricerca della giocata" Il commento del centrocampista biancoverde al termine del match del "Viviani"

"Non è facile venire qui a giocare. C'è stata la prestazione, ma è mancato il gol nelle 4 chance nitide. Quando non la sblocchi o la pareggi o rischi anche di perderla. Non si può vincere sempre, ma dobbiamo pensare subito alla prossima gara e cancellare dalla testa questa partita". Così Michele Rocca si è espresso al termine di Potenza-Avellino 0-0 al "Viviani": "L'orario? Non credo sia stato difficile o diverso giocare alle 12.30. Dovevamo verticalizzare meglio, essere fastidiosi come nelle 6 vittorie di fila. Abbiamo pagato la frenesia. - ha affermato il centrocampista biancoverde - Anche gli avversari sono stati bravi, siamo cresciuti lungo il match, ma non è bastato. La rincorsa? Dobbiamo pensare solo a noi, altrimenti si sprecano troppe energie e rischiamo di perderci. Siamo consapevoli della nostra forza e dobbiamo pensare solo a dare il massimo. Il derby? Dobbiamo affrontare tutte le partite con lo stesso atteggiamento e dobbiamo imporre il nostro gioco”.