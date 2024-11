Avellino: occhio alla soluzione offensiva, ma anche all'evoluzione in difesa Domenica (ore 17.30) la gara contro il Benevento al "Vigorito"

Caccia alla soluzione offensiva dopo 180 minuti senza gol, ma occhio anche all'evoluzione difensiva in casa Avellino verso la sfida con il Benevento, in programma domenica (ore 17.30) al "Vigorito". In attacco l'unico certo di una maglia da titolare è Cosimo Patierno, sempre in gestione lungo la settimana di allenamenti e poi pronto per l'impiego dal primo minuto in gara ufficiale. Il trequartista alle spalle delle due punte o il doppio trequartista alle spalle di Patierno: valutazioni per Raffaele Biancolino dopo una prova non brillantissima da parte di Raffaele Russo e con Gabriele Gori reduce dai pochi secondi di utilizzo nel match del "Viviani". Scalpita Alessio Tribuzzi, recuperato da settimane e a caccia di una maglia da titolare. Daishawn Redan e Michele Vano risultano più come soluzioni a gara in corso in questa fase.

Ipotesi Enrici a sinistra con Rigione e Cionek centrali

Per il pacchetto arretrato, solido nella gestione Biancolino, a Potenza Thiago Cionek ha sostituito Michele Rigione al centro, ma si guarda anche alla condizione fisica degli esterni. Tommaso Cancelotti ha chiuso la gara del "Viviani" con un fastidio muscolare superato nell'immediato. Il terzino destro era già in gruppo alla ripresa della preparazione. Per la fascia sinistra difficilmente sarà recuperato Paolo Frascatore al pari di Luca Palmiero (il solo Michele D'Ausilio potrebbe strappare la convocazione e tornare utile per la linea della trequarti). Patrick Enrici ha vissuto il recupero di Potenza-Avellino da terzino bloccato a sinistra con Cionek e Rigione centrali: chissà che questa non possa essere la linea difensiva da cui ripartirà Biancolino a Benevento.