Benevento-Avellino: divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Irpinia Settore ospiti aperto: non potranno accedere residenti di Avellino, Benevento e delle due province

Alle 12 è iniziata la prevendita dei biglietti per la sfida Benevento-Avellino, in programma domenica (ore 17.30) al "Vigorito", con le disposizioni per il settore ospiti. "La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 12:00 di oggi 14 novembre 2024 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, sabato 16 novembre 2024 alle ore 19:00. Vendita vietata nel settore Curva Nord Ospiti ai residenti in Benevento e provincia. Vendita vietata in tutti i settori per i residenti in Avellino e provincia. Vendita abilitata esclusivamente nelle ricevitorie autorizzate. La vendita online/web non è consentita. Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato": si legge nella nota ufficiale diffusa dal club giallorosso. Quindi, divieto di vendita dei biglietti per i residenti in Irpinia. Nel settore ospiti, che resta aperto, non potranno accedere però residenti in provincia di Avellino e in provincia di Benevento.

Il comunicato ufficiale del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Benevento - Avellino che verrà disputata domenica 17 novembre 2024 alle ore 17:30, è già attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Ciro Vigorito”. Per i residenti in Avellino e provincia non sarà possibile acquistare i biglietti in nessun settore. I ticket, acquistabili soltanto dai non residenti in Avellino e provincia, avranno un prezzo di € 9,00 più diritti di prevendita ed eventuali costi aggiuntivi e saranno acquistabili esclusivamente presso i punti vendita autorizzati del circuito TicketOne. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 sabato 16 novembre 2024".