Benevento-Avellino 2-2: tabellino e voti dei lupi Spiccano i tre rientranti dal primo minuto con Iannarilli. Tribuzzi si becca un rosso a fine gara

I rimpianti per il gol subito a pochi secondi dal termine, il secondo pareggio consecutivo in trasferta contro la seconda e la prima in classifica: l'Avellino ripartirà così dopo il derby con il Benevento, chiuso con il risultato di 2-2 in un match aperto dalla rete di Lanini, che ha presentato il ribaltone biancoverde nel finale del primo tempo con Frascatore e D'Ausilio e che è stato chiuso dal gol di Viviani per il pari al "Vigorito". Spicca la prova di Iannarilli tra i pali e dei tre rientranti dal primo minuto: Frascatore, Palmiero e D'Ausilio. Altra prova negativa per Gori, Tribuzzi chiude con l'espulsione e salterà il prossimo match.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quindicesima Giornata

Benevento - Avellino 2-2

Marcatori: 34' pt Lanini (B), 37' pt Frascatore (A), 40' pt D'Ausilio (A), 44' st Viviani (B)

Benevento (3-4-3): Nunziante; Berra, Capellini, Tosca (33' st Viscardi); Oukhadda, Talia, Prisco (33' st Viviani), Simonetti (12' st Acampora); Lamesta (17' st Starita), Manconi, Lanini (17' st Borello). All. Auteri. A disp. Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Meccariello, Francescotti, Agazzi, Ferrara, Carfora

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 6,5; Cancellotti 6, Rigione 6, Enrici 7, Frascatore 7 (22' st Cionek 6); De Cristofaro 6, Palmiero 6,5 (22' st Rocca 6), Sounas 6,5; D'Ausilio 7 (9' st Tribuzzi 4,5); Gori 5 (9' st Russo 5,5), Patierno 5,5 (40' st Liotti sv). All. Biancolino 6. A disp. Marson, Redan, Armellino, Toscano, Benedetti, Arzillo, Mutanda, Campanile, Vano

Arbitro: Calzavara

Espulso: Tribuzzi (A)

Ammoniti: Frascatore (A), De Cristofaro (A), Tosca (B), Auteri (B), Oukhadda (B)

Recupero: 1' pt, 6' st