Avellino: quattro assenti nell'elenco dei convocati per la gara col Giugliano Domani (ore 18.30) la sfida valida come ottavo di finale di Coppa Italia di Serie C

Damiano Cancellieri non figura nell'elenco dei convocati dell'Avellino per la sfida di Coppa Italia di Serie C, l'ottavo di finale che vedrà i lupi ospiti del Giugliano al "De Cristofaro" domani (ore 18.30). Infortunio per l'esterno sinistro ex Perugia che non rientra tra i convocati (i fuori lista per il campionato possono essere impiegati in Coppa). Daniel Sannipoli è nell'elenco al pari di Alessio Tribuzzi e Luca Palmiero, squalificati per la prossima gara di campionato, in programma lunedì sera al "Veneziani" di Monopoli, e a disposizione di Raffaele Biancolino per la Coppa Italia di Serie C. Assenti anche Antonio De Cristofaro, Michele D'Ausilio e Cosimo Patierno: ulteriore segnale di come l'attaccante sia gestito lungo la settimana di allenamenti e poi forzi in campionato.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Rocca, 19 Tribuzzi, 21 Armellino, 23 Sannipoli, 24 Sounas, 25 Toscano, 51 Arzillo, 55 Mutanda

Attaccanti: 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 57 Campanile, 91 Vano