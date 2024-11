Giugliano-Avellino 2-4, Bertotto: "Un peccato chiudere solo 1-0 all'intervallo" Il commento dei tecnico dei tigrotti nel post-gara del "De Cristofaro

"Abbiamo fatto un grande primo tempo e dovevamo andare oltre l'1-0". Così Valerio Bertotto si è espresso al termine di Giugliano-Avellino 2-4: "La qualità dell'Avellino era nota, ma se nel primo tempo avessimo fatto ciò che dovevamo, ovvero concretizzare la partita sarebbe stata un'altra. Il nostro cammino? Stiamo facendo cose molto buone, direi superlative. - ha spiegato il tecnico dei tigrotti - In Coppa siamo arrivati agli ottavi, in campionato i risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma non dobbiamo fermarci, dobbiamo migliorare e possiamo spingere. Giorgione? È uno dei calciatori con più esperienza nella nostra rosa, ha un vissuto importante ed è chiamato a dare tanto. Il rammarico di oggi è l'aver sprecato diverse chance. Siamo una squadra immatura per alcuni aspetti e l'Avellino ci ha puniti. È tutto nel primo tempo, sarebbe stato tutto diverso, ma è andata così".