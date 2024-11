Avellino: ecco l'avversaria nei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C I risultati e le prossime sfide della competizione della Lega Pro

Sarà sfida contro la Giana Erminio in trasferta per l'Avellino nel quarto di finale della Coppa Italia di Serie C. La squadra di Gorgonzola ha superato la Pro Vercelli con il risultato di 3-0 ottenendo il pass per il turno successivo in cui ospiteranno i lupi. Ieri la vittoria del Team Altamura a Potenza dopo i calci di rigore (5-6), il successo dell'Avellino a Giugliano (2-4), il 5-0 del Trapani sul Catania al "Massimino". In giornata la vittoria del Milan Futuro a Sassari sulla Torres (0-1), il 2-1 del Caldiero Terme a Padova, il 3-0 della Giana Erminio sulla Pro Vercelli, il successo dell'Arezzo a Perugia (1-2) e la vittoria del Rimini a Vicenza (1-2 dopo i tempi supplementari). Sipario sugli ottavi di finale con un solo pass per i quarti ottenuto dalle squadre che hanno giocato in casa. Nelle prossime ore sarà definito il calendario dei quarti di finale, previsti tra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre.

I risultati

Serie C - Coppa Italia

Ottavi di finale

Potenza - Team Altamura 5-6 dcr

Giugliano - Avellino 2-4

Catania - Trapani 0-5

Torres - Milan Futuro 0-1

Padova - Caldiero Terme 1-2

Giana Erminio - Pro Vercelli 3-0

Perugia - Arezzo 1-2

LR Vicenza - Rimini 1-2 dts

Il programma

Serie C - Coppa Italia

Quarti di finale

Team Altamura - Rimini

Arezzo - Trapani

Giana Erminio - Avellino

Milan Futuro - Caldiero Terme