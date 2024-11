Avellino: un solo dubbio alla ripresa, lunedì la sfida con il Monopoli Due assenze per squalifica: si valuta la soluzione migliore per il centrocampo

Ripartenza per l'Avellino dopo il 4-2 sul Giugliano che ha garantito il pass per il quarto di finale di Coppa Italia di Serie C in cui i lupi affronteranno la Giana Erminio, vincente sulla Pro Vercelli con il risultato di 3-0. Riposo nel day after con Marco Armellino da valutare a causa di un infortunio rimediato nel corso del match del "De Cristofaro". Appare come l'unico dettaglio dall'infermeria verso la sfida con il Monopoli, in programma lunedì sera al “Veneziani”. Michele D'Ausilio e Cosimo Patierno hanno lavorato a parte nelle ore della gara di Coppa per pura gestione dei carichi di lavoro.

Tribuzzi ancora a caccia dell'acuto per riprendere fiducia

A Monopoli Raffaele Biancolino non potrà contare sugli squalificati Luca Palmiero e Alessio Tribuzzi. Il capitolino è stato sostituito al termine del primo tempo a Giugliano. Scelta programmata alla vigilia: così il tecnico si è espresso al termine di Giugliano-Avellino. Non è, però, arrivato l'acuto tanto atteso per l'ex Crotone, condizionato in stagione dall'infortunio muscolare rimediato verso la prima giornata di campionato e fermo alla doppietta realizzata nell'esordio ufficiale, nel 3-1 sulla Juve Stabia in Coppa Italia nazionale. Con l'ingresso di Raffaele Russo l'Avellino ha cambiato passo e ha ribaltato la sfida dominando nella ripresa.

Armellino da valutare, assente Palmiero, Toscano è pronto

Per il centrocampo, con l'assenza di Palmiero e i dubbi sulla condizione di Armellino, scalpitano Marco Toscano, Michele Rocca, ma anche Noah Mutanda. Biancolino ha dimostrato di contare sugli under inseriti nel gruppo della prima squadra. Nel frattempo, dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è arrivata la determinazione dell'obbligo della fidelity card per il settore ospiti al “Veneziani”: tifosi irpini, quindi, a Monopoli lunedì sera, ma con tessera.