Avellino: due rientri, ma non mancano i dubbi dall'infermeria verso il Sorrento Ecco come ripartono i lupi verso la sfida con il Sorrento, in programma domenica

L'Avellino ha ripreso la preparazione nel pomeriggio di ieri. Allenamento di scarico per chi ha giocato al "Veneziani" nell'1-1 con il Monopoli, classico per il resto del gruppo nella ripartenza verso il prossimo match, quello con il Sorrento, in programma domenica (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi". Raffaele Biancolino riavrà a disposizione Luca Palmiero e Alessio Tribuzzi dopo i turni di squalifica, motivati dalla somma di ammonizioni per il centrocampista e dal rosso diretto rimediato a fine gara a Benevento dal capitolino, fermo da due giornate. Prosegue la fase di recupero per Michele Vano e Michele D'Ausilio che hanno lavorato a parte alla ripresa. Puntano all'accelerazione sia l'attaccante che il trequartista, fondamentale tra le linee nel 4-3-1-2. Nel primo allenamento verso la gara con il Sorrento problema muscolare per Noah Mutanda, mentre Simone Benedetti, che si è fermato nel corso della seduta per un fastidio al ginocchio, ha ripreso poi l'allenamento con i compagni di squadra.