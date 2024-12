VIDEO | Avellino, l'albero di Natale con il MID e Biancoverdi Insuperabili Iannarilli: "Occorre ritrovare subito la vittoria con maggior attenzione al dettaglio difensivo"

Iniziativa con il MID (Movimento Italiano Disabili) e i Biancoverdi Insuperabili per l'Avellino nell'area hospitality della tribuna Montevergine con l'addobbo dell'albero di Natale. Intervista ad Antony Iannarilli che ha certificato l'obiettivo dei lupi verso il prossimo match (domenica alle 17.30 sarà sfida con il Sorrento al "Partenio-Lombardi"): "È normale, dobbiamo ricominciare a vincere. - ha spiegato il portiere dell'Avellino - Lo sappiamo. Le ultime prestazioni non sono state brutte, però ci mancano i tre punti. L'aspetto primario è il ritorno alla vittoria. Non dobbiamo guardare gli altri risultati. Senza le nostre vittorie è impossibile pensare al primato. La cosa importante è tornare a vincere quanto prima. Quando non prendi gol è già una buona base per vincere le partite. Siamo una squadra forte, con qualità e possiamo non subire e poi fare gol. Stiamo subendo più reti rispetto alla fase positiva e dobbiamo stare più attenti curando il dettaglio che prima forse ci veniva meglio. Ora dobbiamo stare attenti a non prendere gol. Per la nostra qualità siamo in grado poi di costruire la soluzione giusta per segnare".