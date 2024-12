Avellino-Sorrento 1-0: tabellino e voti dei lupi Rilancio con De Cristofaro ancora a segno, ottimo Iannarilli nella fase finale di sofferenza

Prova non semplice con un finale di sofferenza, ma l'Avellino batte il Sorrento e strappa la vittoria che cercava dal 30 ottobre per uscire da una fase non semplice da quattro pareggi di fila (cinque turni senza vittorie). De Cristofaro va ancora a segno e questa volta il suo gol risulta decisivo. Iannarilli è prezioso nella parte conclusiva della gara. Russo è utilissimo alla causa dal primo minuto. Male i cambi in attacco: Gori e Vano sprecano chance nel finale.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Diciottesima Giornata

Avellino - Sorrento 1-0

Marcatori: 7' De Cristofaro

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 7; Cancellotti 6, Rigione 6, Enrici 6,5, Frascatore 6; De Cristofaro 7 (14' st Sounas 5,5), Palmiero 6,5 (32' st Armellino 6), Rocca 6; Russo 7 (14' st D'Ausilio 5,5); Redan 5,5 (1' st Gori 5), Patierno 5 (32' st Vano 5). All. Biancolino 6. A disp. Marson, Llano, Benedetti, Cionek, Liotti, Toscano, Arzillo, Tribuzzi, Campanile

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Carotenuto (37' st Scala), Blondett, Di Somma (31' pt Fusco), Todisco; Cuccurullo (1' st Colangiuli), De Francesco, Cangianiello; Guadagni (37' st Colombini), Musso (24' st Polidori), Bolsius. All. Barilari. A disp. Harrasser, Albertazzi, Riccardi, D. Russo, Cadili, A. Esposito, Palella, Lops, M. Esposito

Arbitro: De Angeli

Ammoniti: Di Somma (S), Redan (A), Fusco (S), Blondett (S), Vano (A)

Recupero: 2' pt, 4' st