Avellino: ad Altamura tifosi irpini solo nel settore ospiti e con fidelity card Ecco quanto disposto dall'ONMS. Giana Erminio - Avellino con giudizio sospeso

Giudizio sospeso per Giana Erminio - Avellino, quarto di finale della Coppa Italia di Serie C, R3 con prescrizioni per Team Altamura - Avellino, gara della diciannovesima giornata del girone C di Serie C e, a meno di clamorose sorprese, al "D'Angelo" per la prima vera casalinga dei pugliesi in stagione: ecco quanto emerge dalla determinazione numero 52 del 4 dicembre scorso dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. "L'Osservatorio sospende il giudizio al fine di approfondire l'analisi dei rischi connessi alle gare. - si legge in relazione alla gara di Coppa, in programma il 18 dicembre a Gorgonzola - Nel contempo, fino all'assunzione di determinazioni in merito, si invitano le Leghe competenti ad interessare le società organizzatrici affinché non sia avviata la vendita dei tagliandi". (clicca qui per il documento ufficiale). Per Team Altamura - Avellino è stato disposto la vendita dei tagliandi ai residenti in Irpinia solo per il settore ospiti e solo con fidelity card.

I dettagli per Team Altamura - Avellino

"Per l'incontro di calcio di Serie C "Team Altamura - Avellino", in programma il 13 dicembre 2024, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l'adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Avellino esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "U.S. Avellino 1912", nel limite stabilito dall'Autorità di PS; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore."