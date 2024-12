Giudice sportivo: ammenda di 800 euro all'Avellino Ammonizioni confermate per Redan e Vano. Un solo biancoverde nell'elenco dei calciatori in diffida

Ammenda di 800 euro all'Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un petardo di forte intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze e, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze": si legge tra le decisioni del giudice sportivo di Lega Pro per le gare della diciottesima giornata del girone C di Serie C. "Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)." Confermati i gialli rimediati da Michele Vano (terza infrazione) e Daishawn Redan (prima) nel match vinto dai lupi contro il Sorrento. L'unico biancoverde tra i calciatori in diffida resta Dimitrios Sounas.