L'arbitro di Avellino-Picerno: ha già diretto due match dei lupi in stagione Domenica (ore 17.30) la sfida tra gli irpini e i lucani al "Partenio-Lombardi"

La gara Avellino-Picerno, valida per la ventesima giornata del girone C di Serie C e in programma domenica (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Roberto Lovison della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Parisi della sezione di Bari e Giulia Tempestilli della sezione di Roma 2 con Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia quarto ufficiale. Sono quattro i match diretti da Lovison per l'Avellino: l'ultimo è il successo ottenuto a Trapani (1-2) il 30 ottobre scorso. Il fischietto veneto ha arbitrato anche la prima gara ufficiale della stagione per i lupi: Avellino-Juve Stabia 3-1, preliminare della Coppa Italia nazionale.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Ventesima Giornata

Audace Cerignola - Juventus Next Gen: Manzo

Avellino - Picerno: Lovison

Casertana - Latina: Gemelli

Catania - Sorrento: Mastrodomenico

Cavese - Benevento: Madonia

Monopoli - Turris: Cerbasi

Potenza - ACR Messina: Grasso

Taranto - Giugliano: Ancora

Team Altamura - Crotone: Rinaldi

Trapani - Foggia. Turrini