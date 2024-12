Avellino: Picerno e poi il mercato, la prospettiva Prime scelte dal campo che possono aprire alle soluzioni immaginate per gennaio

Si avvicina la gara con il Picerno per l'Avellino. Domenica (ore 17.30) i lupi scenderanno in campo al "Partenio-Lombardi" per l'epilogo del 2024. L'obiettivo della terza vittoria di fila in campionato, della chiusura dell'anno solare con una vittoria tra le mura amiche prima della pausa natalizia e del pronto riscatto dopo la debacle in Coppa Italia di Serie C con l'eliminazione ai quarti di finale determinata dal 3-0 Giana Erminio sugli irpini: c'è questo e tanto altro nei 90 minuti con i lucani. C'è anche il 4-1 dell'andata, dell'esordio choc in campionato che ha, di fatto, aperto la crisi immediata nella gestione Pazienza.

Cancellieri non convocato negli ultimi due match di Coppa

Dettagli dal campo con l'obbligo del rilancio in apertura del girone di ritorno e il mercato inizia a prendere forma nel lavoro sottotraccia già pianificato dalla proprietà biancoverde e dal direttore sportivo Mario Aiello. Qualche segnale potrebbe essere arrivato anche dalle scelte prese da Raffaele Biancolino per la gara contro la Giana. Damiano Cancellieri, fuorilista in campionato, ma impiegabile in Coppa, non era nemmeno tra i convocati come già accaduto a Giugliano per l'ottavo di finale.

Toscano e Vano titolari a Giugliano, entrati nella ripresa mercoledì

Inoltre, Marco Toscano e Michele Vano, non sono scesi in campo dal primo minuto al "Città di Gorgonzola". Il centrocampista e la punta erano stati titolari in Coppa nell'ottavo contro il Giugliano al "De Cristofaro". Mercoledì da mezzala destra è stato utilizzato Alessio Tribuzzi e in attacco con Gabriele Gori c'era Alessandro Campanile. Poi, al 13' della ripresa, Toscano e Vano sono stati inseriti con Michele Rocca nel triplo cambio sul 3-0. Valutazioni di gara in gara, ma si avvicina la sessione invernale.