Avellino-Picerno: le formazioni ufficiali, Sounas e Tribuzzi dal primo minuto Ultimo match nel 2024 per i lupi: le scelte di Biancolino

Avellino-Picerno al "Partenio-Lombardi" e per l'ultimo atto del 2024 Biancolino punta su Sounas da mezzala sinistra e Tribuzzi da trequartista nel classico 4-3-1-2. Iannarilli tra i pali con la linea difensiva composta da Cancellotti, Rigione, Enrici e Frascatore. A centrocampo con Sounas ci sono De Cristofaro da mezzala destra e Palmiero da regista. In attacco la coppia Patierno-Redan. Nel Picerno spicca l'ex Bernardotto punta centrale del 4-2-3-1. Tra i pali c'è Merelli con Summa in panchina.

Alle 17.30 il calcio d'inizio

Serie C - Girone C

Ventesima Giornata

Avellino - Picerno

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Tribuzzi, Patierno, Redan. All. Biancolino. A disp. Marson, Rocca, Russo, Armellino, Toscano, Cionek, Benedetti, Gori, Arzillo, Campanile, Llano, Vano, Liotti

Picerno (4-2-3-1): Merelli; Pagliai, Gilli, Nicoletti, Allegretto; Franco, De Ciancio; Energe, Petito, Maiorino; Bernardotto. All. Tomei. A disp. Summa, Esposito, Ragone, Santarcangelo, Cecere, Volpicelli, Guerra, Graziani, Cardoni

Arbitro: Lovison