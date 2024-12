Avellino-Picerno 1-0, Tomei: "Alla pari contro chi può vincere il campionato" Il commento del tecnico dei lucani al termine del match del "Partenio-Lombardi"

“Abbiamo giocato alla pari contro una squadra forte, attrezzata”. Così Francesco Tomei si è espresso al termine di Avellino-Picerno 1-0: “Nel secondo tempo ci sono state buone situazioni per fare gol. Paghiamo un calcio piazzato ed è una soluzione che ci ha condannato anche in altre gare. Siamo stati bravi, ma non è bastato. -ha affermato il tecnico dei lucani - Fuori casa stiamo ottenendo poco, ma dobbiamo valutare solo qualche dettaglio su cui migliorare. Arriviamo a creare buone chance, ma non troviamo il gol. Dobbiamo continuare a lavorare, ma oggi abbiamo giocato alla pari con una squadra costruita per vincere. Avellino da primo posto? Il campionato è equilibrato e l’Avellino può giocarsela benissimo per fare questo tipo di torneo. Tutto può succedere. Il girone di ritorno è più complicato perché più agguerrito. Bisogna alzare il livello di attenzione. Oggi l’abbiamo visto con il gol subito. Noi dobbiamo migliorare in questi piccoli particolari. Taranto e Turris? Non è una cosa bella e oggettivamente toglie equilibri che sul campo sono stati diversi lungo le settimane. Spero che possano sistemare le cose”.