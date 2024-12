FOTO | Avellino, Natale con il terzo posto condiviso e la terza vittoria di fila Le fotogallery dal campo e sugli spalti per il match vinto dai lupi con il Picerno

Il gol di Thiago Cionek per l'1-0 sul Picerno: l'Avellino saluta così il 2024 e vive il Natale con il terzo posto condiviso con l'Audace Cerignola e il Potenza a -5 dalla capolista Benevento. Ai lupi è bastato il colpo di testa al 41' del difensore, entrato da pochi secondi per l'infortunio alla caviglia rimediato da Michele Rigione, per battere i lucani al "Partenio-Lombardi" e firmare la vittoria di fila in campionato.

C'era da cancellare la debacle nel quarto di finale di Coppa Italia di Serie C. L'amarezza resta per la chance sprecata dalle seconde linee a Gorgonzola contro la Giana Erminio, ma l'Avellino ripartirà dopo alcuni giorni di riposo per le festività natalizie dal terzo successo consecutivo nel girone C e dalla terza posizione. Domenica 5 gennaio (ore 17.30) i biancoverdi saranno ospiti del Giugliano, reduci dalla vittoria ottenuta a Taranto (0-2). Ecco le fotogallery dal campo e sugli spalti. Le foto di Avellino-Picerno 1-0 | Le foto dei tifosi